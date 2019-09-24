В Софеде отреагировали на слова Трампа и Дуды о «Северном потоке — 2»

Член Совета Федерации Владимир Джабаров в разговоре оценил слова президентов США и Польши Дональда Трампа и Анджея Дуды о воспрепятствовании строительству газопровода «Северный поток — 2».

Сенатор отметил, что Вашингтон и Варшава не смогут помешать реализации проекта, однако у них может получиться притормозить строительство газопровода.

«Но я думаю, что Западная Европа с этим не смирится. Особенно Германия, которая заинтересована в российском газе», — заявил Джабаров в беседе с RT.

Он также выразил мнение, что Польша лишь дублирует слова американского «старшего брата» и не имеет собственной политики.

Ранее в понедельник, 23 сентября, Трамп и Дуда признали «Северный поток — 2» угрозой энергетической безопасности и обсудили, каким образом их государства смогут воспрепятствовать воплощению российского проекта.

17 сентября сообщалось, что по дну Балтийского моря было уложено 1989 км газопровода «Северный поток — 2».

Газопровод строится от России до Германии по дну Балтийского моря. Завершить его строительство планируют в начале 2020 года. Большинство европейских государств поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против строительства выступают страны Прибалтики, Польша, Украина и США.