Миллер оценил шансы на запуск «Северного потока — 2» до конца года

Глава компании «Газпром» Алексей Миллер рассказал о ходе строительства газопровода «Северный поток — 2». По его словам, реализация проекта идет по графику, и есть шанс на его запуск до конца текущего года.

«На сегодняшний день еще «Рубикон» не пройден. По одной простой причине — датский участок достаточно короткий, сроки строительства на датском участие составляют всего-навсего около пяти недель», — цитирует Миллера «Интерфакс» в четверг, 19 сентября.

В интервью каналу «Россия 24» Миллер отметил, что на данный момент построено уже более 81% всей протяженности двух ниток газопровода.

«Ключевым вопросом, конечно же, является решение датских властей по прокладке морского газопровода в экономической зоне Дании», — заключил Миллер.

17 сентября сообщалось, что по дну Балтийского моря было уложено 1989 км газопровода «Северный поток – 2».

Газопровод строится от России до Германии по дну Балтийского моря. Завершить его строительство планируют в начале 2020 года. Большинство европейских государств поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против строительства выступают страны Прибалтики, Польша, Украина и США.