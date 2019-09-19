Прямой эфир

Миллер оценил шансы на запуск «Северного потока — 2» до конца года

0
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава компании «Газпром» Алексей Миллер рассказал о ходе строительства газопровода «Северный поток — 2». По его словам, реализация проекта идет по графику, и есть шанс на его запуск до конца текущего года.

По газам: санкции США не повлияют на «Северный поток – 2»
Строящие подводную инфраструктуру компании продолжат выполнять свои договорные обязательства

«На сегодняшний день еще «Рубикон» не пройден. По одной простой причине — датский участок достаточно короткий, сроки строительства на датском участие составляют всего-навсего около пяти недель», — цитирует Миллера «Интерфакс» в четверг, 19 сентября.

В интервью каналу «Россия 24» Миллер отметил, что на данный момент построено уже более 81% всей протяженности двух ниток газопровода.

«Ключевым вопросом, конечно же, является решение датских властей по прокладке морского газопровода в экономической зоне Дании», — заключил Миллер.

17 сентября сообщалось, что по дну Балтийского моря было уложено 1989 км газопровода «Северный поток – 2».

Газопровод строится от России до Германии по дну Балтийского моря. Завершить его строительство планируют в начале 2020 года. Большинство европейских государств поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против строительства выступают страны Прибалтики, Польша, Украина и США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В США заявили об угрозе задержки строительства «Северного потока – 2»
Оператор «Северного потока – 2» подготовил варианты завершения строительства проекта

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019