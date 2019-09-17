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«Северный поток-2» построили уже более чем на 80%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Строительство «Северного потока–2» завершено на 81%, по дну Балтийского моря было уложено 1989 км газопровода. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщает пресс-служба компании «Газпром».

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«Продолжается строительство газопровода», — цитирует сообщение холдинга ТАСС.

26 августа сообщалось, что «Северный поток – 2» построен на три четверти и проект выходит на финальную стадию реализации.

Газопровод «Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря. Завершить его строительство планируют в начале 2020 года. Большинство европейских государств поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против строительства выступают страны Прибалтики, Польша, Украина, а также США, которые стремятся вывести на рынок свой сжиженный природный газ (СПГ).

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