В США заявили об угрозе задержки строительства «Северного потока – 2»

Американское агентство Reuters 8 августа сообщило о риске срыва сроков строительства и подорожания «Северного потока – 2».

По приведенным в материале данным, подобную ситуацию провоцирует Дания, которая запрещает строительство газопровода в своих водах. Агентство ссылается на письмо Nord Stream 2 (оператора проекта) датским властям, в котором он обвиняет их в попытке задержать завершение строительства.

Дания требует от оператора третью заявку на прохождение маршрута газопровода, которая оценивается более чем в $112 млн, при этом в случае задержки строительства бюджет проекта возрастет на $740 млн, утверждает Reuters.

В свою очередь сами представители проекта «Северный поток – 2» не подтвердили приведенные американским СМИ цифры.

«Мы не можем подтвердить цифру. Задержка решения о выдаче разрешения в Дании может привести к дополнительным расходам, количество которых зависит от сроков», — цитирует их ТАСС.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения прямых и надежных поставок газа в Европу. Большинство стран Европы поддерживают проект и участвуют в его реализации.

Против выступают Польша, страны Прибалтики, Украина и США.

31 июля комитет сената США по международным делам поддержал законопроект о введении санкций за участие в реализации «Северного потока – 2».