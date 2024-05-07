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В России резко вырастет количество «штрафных» камер

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Количество штрафов за неправильную парковку, в том числе на газонах, невывезенный мусор и стихийные свалки, торговлю в неположенных местах, а также препятствование работе коммунальных служб может заметно вырасти. Об этом рассказали «Известиям» участники рынка интеллектуального видеонаблюдения. Причина — увеличение числа камер с искусственным интеллектом (ИИ), фиксирующих нарушения, совершенные гражданами и коммунальными организациями, предупреждают они.

Поедемте с номерами: за электросамокатами проследят камеры
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Так, по подсчетам разработчика ИИ-систем Softlogic, количество контрактов государственных и муниципальных учреждений на поставку систем умного видеонаблюдения в 2023 году выросло по сравнению с 2022-м в 2,5 раза. Тогда в РФ было проведено 97 закупок ИИ-решений, в 2023-м — уже 239, отмечают в компании, ссылаясь на данные Росэлторга. Частично они будут исполнены в этом году.

Объем контрактов вырос почти в шесть раз — с 256,1 млн до 1,5 млрд рублей, подсчитали в компании.

Городские власти, скорее всего, осознали, что фиксирующие разного рода нарушения камеры, причем не только со стороны простых граждан, но и подрядных организаций в сфере ЖКХ, — это эффективный источник наполнения бюджетов, отметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Но дело не только в этом — повышается и качество жизни, безопасность городской среды, уверен эксперт.

«Полнота и точность фиксации нарушений вкупе с геопозиционированием и выявлением конкретных нарушителей позволяет выдавать предписания и выставлять штрафы автоматически, принося миллионы рублей в местные бюджеты. В крупных городах комплексы окупаются буквально за пару недель, в небольших — за пару месяцев», — добавил генеральный директор, основатель и совладелец Softlogic Денис Логинов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Не первый взгляд: в РФ резко вырастет количество «штрафных» камер

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