Не первый взгляд: в РФ резко вырастет количество «штрафных» камер

В России резко вырастет количество «штрафных» камер, фиксирующих нарушения правил поведения в городской среде и ее благоустройства, — неправильную парковку, несанкционированные свалки и многое другое, рассказали участники рынка видеонаблюдения . Число заказов на такие системы со стороны государственных и муниципальных структур в 2023 году увеличилось в 2,5 раза, выросли и суммы контрактов . По всей видимости, регионы осознали, что это — эффективный инструмент наполнения бюджета: каждая окупается за два месяца, утверждают эксперты . По их словам, штрафы за возможные нарушения в перспективе снизят их количество.

Приятного досмотра

Количество штрафов за неправильную парковку, в том числе на газонах, невывезенный мусор и стихийные свалки, торговлю в неположенных местах, а также препятствование работе коммунальных служб может заметно вырасти . Об этом рассказали «Известиям» участники рынка интеллектуального видеонаблюдения. Причина — увеличение числа камер с искусственным интеллектом (ИИ), фиксирующих нарушения , совершенные гражданами и коммунальными организациями, предупреждают они.

Так, по подсчетам разработчика ИИ-систем Softlogic, количество контрактов государственных и муниципальных учреждений на поставку систем умного видеонаблюдения в 2023 году выросло по сравнению с 2022-м в 2,5 раза. Тогда в РФ было проведено 97 закупок ИИ-решений, в 2023-м — уже 239 , отметили в компании, ссылаясь на данные Росэлторга. Частично они будут исполнены в 2024-м.

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Объем контрактов вырос почти в шесть раз — с 256,1 млн до 1,5 млрд рублей , подсчитали в компании.

Спрос региональных властей на умные системы видеонаблюдения действительно растет , подтверждает директор департамента по национальным проектам «Мегафона» Александр Калошин.

— По итогам 2023 года объем заказов в этом сегменте в денежном эквиваленте увеличился более чем в два раза, и мы ожидаем дальнейшего роста. Это связано с тем, что видеокамеры с использованием ИИ повышают скорость обработки данных, удобны и просты в обслуживании, а также позволяют избежать человеческого фактора в принятии решений , — объясняет он.

Наращивая парк умных камер наблюдения, государственные и муниципальные организации ориентируются на поручение президента РФ Владимира Путина, данное в 2023 году , отметили в Softlogic. Оно предписывает установить «требования по повышению эффективности деятельности хозяйствующих субъектов и обязательному использованию ими современных технологий, включая технологии искусственного интеллекта, при предоставлении таким хозяйствующим субъектам субсидий из федерального бюджета».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Кроме того, городские власти, скорее всего, осознали, что фиксирующие разного рода нарушения камеры, причем не только со стороны простых граждан, но и подрядных организаций в сфере ЖКХ, — это эффективный источник наполнения бюджетов , отметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Но дело не только в этом — повышается и качество жизни, безопасность городской среды , уверен эксперт.

— Полнота и точность фиксации нарушений вкупе с геопозиционированием и выявлением конкретных нарушителей позволяет выдавать предписания и выставлять штрафы автоматически, принося миллионы рублей в местные бюджеты , — добавил генеральный директор, основатель и совладелец Softlogic Денис Логинов. — В крупных городах комплексы окупаются буквально за пару недель, в небольших — за пару месяцев .

Некоторые российские регионы впервые внесли возможность автофиксации нарушений и автоматическую ответственность в местные КоАП, сказал он.

Камеры с большой дороги

По предварительным данным TelecomDaily, в 2023 году количество систем видеонаблюдения (как умных, так и простых) выросло на 12% , в этом году исследовательское агентство ждет увеличение на 11% . Россия находится на третьем месте в мире по количеству камер видеонаблюдения после Китая и США, добавил Денис Кусков.

По расчетам Softlogic, основанным на опыте внедрения умных камер в регионах, ежемесячный поток средств с собираемых ими штрафов в среднем составляет от 5 млн рублей . В компании приводят пример Главного управления содержания территорий Московской области (ГУСТ): за 2023 год при помощи автономных комплексов нейросетевого наблюдения было выписано 4111 постановлений на сумму более 171 млн рублей, это порядка 14,5 млн ежемесячно.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Сейчас больше всего умных камер используется для фиксации нарушений ПДД — чаще всего обычные граждане сталкиваются со штрафами с них , напомнил Денис Кусков. Выпуск таких систем уже освоила российская промышленность .

— В едином реестре радиоэлектронной продукции существует большой выбор видеокамер для фиксации нарушений ПДД отечественного производства , — отметили в пресс-службе Минпромторга. — В случае дальнейшего увеличения спроса отечественные предприятия могут значительно нарастить объемы продукции .

Контракты по установке и обслуживанию интеллектуальных комплексов фотовидеофиксации (ФВФ) нарушений ПДД на протяжении последних 10 лет реализуются во многих регионах различными участниками рынка, отметили в «Ростелекоме». Более пяти лет большая часть проектов проходит по инвестиционно-сервисной модели, при которой регион не закупает оборудование в собственность, а получает услугу установленных и круглосуточно работающих комплексов и оплачивает ее в рассрочку на протяжении трех-пяти лет , рассказали в пресс-службе компании. При этом можно отметить, что количество контрактов и их объем в течение последних пяти лет держится на стабильно высоком уровне, а регионы активно внедряют и обновляют оборудование, сказал представитель организации.

Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок

— На протяжении многих лет сумма госконтрактов по этому направлению у «Ростелекома» стабильно высокая. Многое действительно зависит от активности регионов. Среди стимулов роста направления — реализация нацпроекта «Качественные и безопасные дороги». А вот на камеры городского интеллектуального видеонаблюдения (с возможностью распознавания лиц) спрос может вырасти после последних трагических событий , — добавили в компании.

Технические решения в виде аппаратно-программных комплексов позволяют обрабатывать уже существующий видеопоток с установленных в населенных пунктах камер для выявления любого рода инцидентов, включая фиксацию нарушений правил дорожного движения, используя машинное зрение , рассказали «Известиям» в Росавтодоре.

— Если в 2017 году было установлено 9049 камер, то к концу 2023-го их количество составило уже 22 183 единицы . Важно отметить, что за время реализации федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (с 2019 года) было установлено в общей сложности 13 134 комплекса ФВФ. В этом году планируется установить еще 909. Таким образом, их общее количество должно составить 23 092, — сообщили «Известиям» в пресс-службе федерального агентства.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Что касается камер видеонаблюдения, то на рынке всё еще лидирует КНР, но можно увидеть и динамичное развитие российской промышленности в части импортозамещения непосредственно комплектующих для них , отметили в Росавтодоре. К концу 2023 года доля китайских видеосистем на рынке, по данным ФАУ «Росдорнии», упала ниже 80%. При этом доля отечественных уже составляет более 15%, и рост будет только продолжаться , считают в ведомстве.

Количество штрафов за зафиксированные нарушения по мере расширения парка умных камер должно увеличиться, а число самих нарушений — снизиться , считает руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. Использовать такие системы экономически более оправданно, чем раздувать штаты служащих, устанавливающих наказание за неправильную парковку, стихийное складирование мусора и прочее , полагает он.