Не первый взгляд: в РФ резко вырастет количество «штрафных» камер
В России резко вырастет количество «штрафных» камер, фиксирующих нарушения правил поведения в городской среде и ее благоустройства, — неправильную парковку, несанкционированные свалки и многое другое, рассказали участники рынка видеонаблюдения. Число заказов на такие системы со стороны государственных и муниципальных структур в 2023 году увеличилось в 2,5 раза, выросли и суммы контрактов. По всей видимости, регионы осознали, что это — эффективный инструмент наполнения бюджета: каждая окупается за два месяца, утверждают эксперты. По их словам, штрафы за возможные нарушения в перспективе снизят их количество.
Приятного досмотра
Количество штрафов за неправильную парковку, в том числе на газонах, невывезенный мусор и стихийные свалки, торговлю в неположенных местах, а также препятствование работе коммунальных служб может заметно вырасти. Об этом рассказали «Известиям» участники рынка интеллектуального видеонаблюдения. Причина — увеличение числа камер с искусственным интеллектом (ИИ), фиксирующих нарушения, совершенные гражданами и коммунальными организациями, предупреждают они.
Так, по подсчетам разработчика ИИ-систем Softlogic, количество контрактов государственных и муниципальных учреждений на поставку систем умного видеонаблюдения в 2023 году выросло по сравнению с 2022-м в 2,5 раза. Тогда в РФ было проведено 97 закупок ИИ-решений, в 2023-м — уже 239, отметили в компании, ссылаясь на данные Росэлторга. Частично они будут исполнены в 2024-м.
Объем контрактов вырос почти в шесть раз — с 256,1 млн до 1,5 млрд рублей, подсчитали в компании.
Спрос региональных властей на умные системы видеонаблюдения действительно растет, подтверждает директор департамента по национальным проектам «Мегафона» Александр Калошин.
— По итогам 2023 года объем заказов в этом сегменте в денежном эквиваленте увеличился более чем в два раза, и мы ожидаем дальнейшего роста. Это связано с тем, что видеокамеры с использованием ИИ повышают скорость обработки данных, удобны и просты в обслуживании, а также позволяют избежать человеческого фактора в принятии решений, — объясняет он.
Наращивая парк умных камер наблюдения, государственные и муниципальные организации ориентируются на поручение президента РФ Владимира Путина, данное в 2023 году, отметили в Softlogic. Оно предписывает установить «требования по повышению эффективности деятельности хозяйствующих субъектов и обязательному использованию ими современных технологий, включая технологии искусственного интеллекта, при предоставлении таким хозяйствующим субъектам субсидий из федерального бюджета».
Кроме того, городские власти, скорее всего, осознали, что фиксирующие разного рода нарушения камеры, причем не только со стороны простых граждан, но и подрядных организаций в сфере ЖКХ, — это эффективный источник наполнения бюджетов, отметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Но дело не только в этом — повышается и качество жизни, безопасность городской среды, уверен эксперт.
— Полнота и точность фиксации нарушений вкупе с геопозиционированием и выявлением конкретных нарушителей позволяет выдавать предписания и выставлять штрафы автоматически, принося миллионы рублей в местные бюджеты, — добавил генеральный директор, основатель и совладелец Softlogic Денис Логинов. — В крупных городах комплексы окупаются буквально за пару недель, в небольших — за пару месяцев.
Некоторые российские регионы впервые внесли возможность автофиксации нарушений и автоматическую ответственность в местные КоАП, сказал он.
Камеры с большой дороги
По предварительным данным TelecomDaily, в 2023 году количество систем видеонаблюдения (как умных, так и простых) выросло на 12%, в этом году исследовательское агентство ждет увеличение на 11%. Россия находится на третьем месте в мире по количеству камер видеонаблюдения после Китая и США, добавил Денис Кусков.
По расчетам Softlogic, основанным на опыте внедрения умных камер в регионах, ежемесячный поток средств с собираемых ими штрафов в среднем составляет от 5 млн рублей. В компании приводят пример Главного управления содержания территорий Московской области (ГУСТ): за 2023 год при помощи автономных комплексов нейросетевого наблюдения было выписано 4111 постановлений на сумму более 171 млн рублей, это порядка 14,5 млн ежемесячно.
Сейчас больше всего умных камер используется для фиксации нарушений ПДД — чаще всего обычные граждане сталкиваются со штрафами с них, напомнил Денис Кусков. Выпуск таких систем уже освоила российская промышленность.
— В едином реестре радиоэлектронной продукции существует большой выбор видеокамер для фиксации нарушений ПДД отечественного производства, — отметили в пресс-службе Минпромторга. — В случае дальнейшего увеличения спроса отечественные предприятия могут значительно нарастить объемы продукции.
Контракты по установке и обслуживанию интеллектуальных комплексов фотовидеофиксации (ФВФ) нарушений ПДД на протяжении последних 10 лет реализуются во многих регионах различными участниками рынка, отметили в «Ростелекоме». Более пяти лет большая часть проектов проходит по инвестиционно-сервисной модели, при которой регион не закупает оборудование в собственность, а получает услугу установленных и круглосуточно работающих комплексов и оплачивает ее в рассрочку на протяжении трех-пяти лет, рассказали в пресс-службе компании. При этом можно отметить, что количество контрактов и их объем в течение последних пяти лет держится на стабильно высоком уровне, а регионы активно внедряют и обновляют оборудование, сказал представитель организации.
— На протяжении многих лет сумма госконтрактов по этому направлению у «Ростелекома» стабильно высокая. Многое действительно зависит от активности регионов. Среди стимулов роста направления — реализация нацпроекта «Качественные и безопасные дороги». А вот на камеры городского интеллектуального видеонаблюдения (с возможностью распознавания лиц) спрос может вырасти после последних трагических событий, — добавили в компании.
Технические решения в виде аппаратно-программных комплексов позволяют обрабатывать уже существующий видеопоток с установленных в населенных пунктах камер для выявления любого рода инцидентов, включая фиксацию нарушений правил дорожного движения, используя машинное зрение, рассказали «Известиям» в Росавтодоре.
— Если в 2017 году было установлено 9049 камер, то к концу 2023-го их количество составило уже 22 183 единицы. Важно отметить, что за время реализации федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (с 2019 года) было установлено в общей сложности 13 134 комплекса ФВФ. В этом году планируется установить еще 909. Таким образом, их общее количество должно составить 23 092, — сообщили «Известиям» в пресс-службе федерального агентства.
Что касается камер видеонаблюдения, то на рынке всё еще лидирует КНР, но можно увидеть и динамичное развитие российской промышленности в части импортозамещения непосредственно комплектующих для них, отметили в Росавтодоре. К концу 2023 года доля китайских видеосистем на рынке, по данным ФАУ «Росдорнии», упала ниже 80%. При этом доля отечественных уже составляет более 15%, и рост будет только продолжаться, считают в ведомстве.
Количество штрафов за зафиксированные нарушения по мере расширения парка умных камер должно увеличиться, а число самих нарушений — снизиться, считает руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. Использовать такие системы экономически более оправданно, чем раздувать штаты служащих, устанавливающих наказание за неправильную парковку, стихийное складирование мусора и прочее, полагает он.
Введение комплексов с автоматической фиксацией нарушений — благо, ведь многие из тех, кто получил штраф, перестают повторять нарушения, считает Сергей Половников. Кроме того, данные с таких камер позволяют властям правильно планировать городскую среду, узнавать об имеющихся проблемах и оперативно их решать, заключил эксперт.