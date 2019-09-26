США ввели дополнительные санкции против России

США ввели санкции против троих граждан России, одной российской компании и пяти судов за якобы нарушение режима санкций по Сирии. Об этом сообщили в четверг, 26 сентября, в пресс-службе минфина США.

Под ограничительные меры попали трое сотрудников компании «Совфрахт»: заместитель генерального директора по правовому обеспечению Логинов Илья, директор департамента морского транспорта Окороков Илья и первый заместитель генерального директора по морским перевозкам Степанян Карен.

Также под санкции попали судна ОТ-2077, ПАССАТ, СИГ, СУДАК и YAZ.

В ведомстве отметили, что санкции введены из-за «содействия в передаче поставок авиатоплива российским силам, действующим в Сирии» и поддерживающим правительство президента САР Башара Асада.

«Режим Асада находится под международным пристальным вниманием из-за использования химического оружия и совершения злодеяний против ни в чем не повинных сирийских гражданских лиц», — говорится в сообщении американского минфина.

В тексте также приводятся слова сотрудника ФБР, который заявил, что ведомство гордится тем, что ему удалось «разгадать такую сложную схему» по поставкам топлива.

Вашингтон неоднократно бездоказательно обвинял власти Сирии в применении химоружия и на основании этого подвергал ракетным ударам территорию республики. Источниками доказательств становились преимущественно материалы неправительственной организации «Белые каски», которая спонсировалась Вашингтоном.

Так, в апреле 2018 года «Белые каски» заявили, что в городе Дума было применено химоружие. Страны Запада обвинили в атаке президента Сирии Башара Асада и нанесли ракетный удар по объектам инфраструктуры, где якобы производилось и хранилось химоружие. Россия назвала приведенные в доказательство кадры постановочными, а в феврале 2019 года инсценировку химатаки подтвердил продюсер Би-би-си Риам Далати.

Впервые США и страны ЕС ввели санкции против Москвы в 2014 году на фоне начала внутриукраинского конфликта и присоединения Крыма к России. Ответственность за ухудшение ситуации на Украине западные страны возложили на РФ. При этом российская сторона неоднократно отмечала, что не имеет отношения к внутренним проблемам соседнего государства и выступает за скорейшее разрешение ситуации. Позже ограничительные меры неоднократно продлевались и расширялись.