США введут новые санкции против Китая за транспортировку иранской нефти вопреки американским ограничениям. Норма коснется двух китайских компаний и пяти их сотрудников, заявил госсекретарь США Майк Помпео. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжают предпринимать действия по оказанию максимального экономического давления на Иран. Помпео также отметил: «Эта мера направлена на то, чтобы лишить иранский режим критически важных доходов».