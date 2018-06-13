Минюст США предъявил обвинения пяти россиянам за поставки авиатоплива в Сирию

Пять граждан РФ и трое сирийцев обвиняются в США в нарушении экономических санкций за поставки авиационного топлива в Сирию, сообщает минюст Соединенных Штатов во вторник, 12 июня.

Обвинение выдвинуто против пяти сотрудников российской транспортной компании «Совфрахт» Иваны Окороковой, Ильи Логинова, Карена Степаняна, Алексея Конкова и Людмилы Шмельковой, отмечает «РИА Новости».

Всем фигурантам грозит до 25 лет тюрьмы, поскольку они не получили соответствующую лицензию от минфина США на торговлю с лицами, находящимися под санкциями.

25 мая власти США заочно обвинили трех человек, в числе которых гражданин РФ, в отмывании денежных средств и даче взяток в интересах американского подразделения компании Rolls Royce. В частности, они якобы заплатили некому официальному лицу в Казахстане, чтобы тот в 2009 году предоставил компании контракт по строительству газопровода из Центральной Азии в Китай на сумму $145 млн.