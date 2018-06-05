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Минюст США подал апелляцию на решение суда о блокировке подписчиков Трампа

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Фото: REUTERS/Kacper Pempel
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Министерство юстиции США обжаловало решение суда, который постановил, что глава государства Дональд Трамп не имеет права блокировать комментарии с критикой в своем Twitter, которые оставляют пользователи.

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После рассмотрения дела судья Наоми Бакволд встала на сторону заблокированных Трампом пользователей 23 мая. Однако 4 июня минюст обжаловал данное решение.

Отвечающий за коммуникацию в соцсетях помощник президента Дэниэл Скавино также значился ответчиком в иске, а блокировка пользователей сравнивалась с попыткой подавления инакомыслия, пишет ТАСС.

Иск против Трампа и Скавино был подан в июле 2017 года семью заблокированными пользователями совместно с правозащитной организацией «Институт Первой поправки имени Найтов».

Представляющий интересы пользователей адвокат Джамиль Джаффер заявил, что его подзащитные рады, что им удалось добиться разблокировки, однако огорчены апелляцией на рассудительное решение суда.

Дональд Трамп является активным пользователем Twitter. При этом больше половины граждан США предлагают американскому лидеру прекратить пользоваться социальной сетью. В ноябре один из сотрудников сети микроблогов отключил аккаунт президента на 11 минут. Трамп назвал виновника «бунтующим сотрудником».

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