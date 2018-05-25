Власти США обвинили россиянина в отмывании средств и даче взяток

Власти США заочно обвинили трех человек, в числе которых гражданин РФ, в отмывании денежных средств и даче взяток в интересах американского подразделения компании Rolls Royce. Об этом говорится в заявлении министерства юстиции.

По данным американского ведомства, среди обвиняемых — 50-летний россиянин Виталий Лешков, 62-летний гражданин Армении Азат Мартиросян и 70-летний гражданин Греции Петрос Контогурис. На данный момент все они находятся за пределами Соединенных Штатов, пишет ТАСС.

Как утверждают в минюсте, обвиняемые давали взятки чиновникам за рубежом в интересах структуры Rolls-Royce. В частности, они якобы заплатили некому официальному лицу в Казахстане, чтобы тот в 2009 году предоставил компании контракт по строительству газопровода из Центральной Азии в Китай на сумму $145 млн.