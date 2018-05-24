МИД назвал голословными обвинения в причастности РФ к катастрофе MH17

Озвученные международной Совместной следственной группой (ССГ) обвинения в причастности России к крушению малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины голословны и вызывают сожаление. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

По оценке ведомства, «налицо образец голословных обвинений с целью дискредитации нашей страны в глазах международного сообщества».

«Никаких доказательств, конечно же, представлено не было, если не считать красочно оформленного видеоролика, снятого на основе данных, сфабрикованных блогерами агентства «Бэллингкэт», которые ранее уже были уличены в подтасовках фактов в поддержку гипотезы о российской причастности к крушению авиалайнера», — отметили в МИД.

Как сообщили в Минобороны РФ СГГ при расследовании обстоятельств катастрофы не учитывает или вовсе отвергают показания очевидцев.

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года на востоке Украины. На борту лайнера находились 298 человек, все они погибли.