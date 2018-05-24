Чижов назвал доклад по рейсу MH17 старой историей

Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов скептически воспринял промежуточный доклад международной комиссии по расследованию крушения малазийского боинга MH17 на Украине.

«Это старая история (предположение о том, что самолет сбил российский «Бук». — Iz.ru), которая была вброшена в информационное поле еще тогда же, в 2014 году», — цитирует его «Интерфакс».

24 мая на пресс-конференции о ходе расследования авиакатастрофы в Гааге голландский прокурор Фред Вестербеке заявил, что следователи «значительно продвинулись» в своей работе, однако пока не может сказать, кто и почему сбил самолет. По его словам, на сегодняшний день в круге подозреваемых в причастности к крушению находятся несколько десятков человек.

«Наш главный вывод заключался в том, что MH17 был сбит из комплекса «Бук» с поля под населенным пунктом Первомайский», — рассказал прокурор. Он напомнил, что

в тот момент эту территорию контролировали ополченцы. В презентации, которую показали на пресс-конференции, было показано якобы передвижение техники в тот день, однако конкретных доказательств следователи не представили, передает «РИА Новости».

Боинг «Малазийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. В результате крушения погибли 298 человек.

Следственная группа, в которую вошли специалисты из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, спустя два года после катастрофы выдвинула предварительную версию, согласно которой лайнер сбили с территории подконтрольной ополченцам из зенитно-ракетного комплекса «Бук», который принадлежал российской стороне.

В Минобороны России неоднократно заявляли, что версия о принадлежности комплекса военным РФ построена на искаженных данных и носит антироссийскую направленность. Позднее Москва оспорила выводы Совета безопасности Нидерландов и международной неправительственной расследовательской группы Bellingcat о принадлежности «Бука». Кроме того, производитель комплекса — концерн «Алмаз-Антей» — провел эксперименты, которые подтвердили, что самолет был сбит с территории, подконтрольной Киеву.