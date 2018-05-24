МО РФ призывает следствие по делу о крушении MH-17 опираться на факты

Международная следственная группа должна опираться на факты и свидетельские показания при расследовании крушения Boeing МН17 на Украине в 2014 году. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«Если международная следственная группа действительно заинтересована в установлении истинных виновников катастрофы пассажирского авиарейса MH-17 ее представителям следует опираться в своих заявлениях прежде всего на факты и свидетельские показания, а не поделки фейкогенераторов из «Беленгкэт» или СБУ», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны РФ также заявили о том, что Boeing над Донбассом был сбит ракетой, выпущенной с подконтрольной Киеву территории. Российские военные отметили, что об этом свидетельствуют показания очевидцев из ближайших к району катастрофы украинских населенных пунктов. При этом голландские специалисты абсолютно их не учитывают или отвергают, подчеркнули в ведомстве.

Самолет «Малазийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. В результате крушения погибли 298 человек.

24 мая состоялась пресс-конференция о ходе расследования катастрофы в Гааге. Прокурор Фред Вестербеке заявил, что следователи пока не могут сказать, кто и по какой причине сбил самолет. Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов скептически воспринял промежуточный доклад международной комиссии по расследованию крушения малазийского боинга.