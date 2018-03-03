Названа дата завершения поисков пропавшего в 2014 году малазийского Boeing

Осуществляемая американской компанией Ocean Infinity операция по поиску пропавшего в марте 2014 года малайзийского лайнера Boeing 777-200 может завершиться в июне текущего года.

Об этом заявил глава департамента гражданской авиации Азхаруддин Абдул Рахман. Он отметил, что операция «проходит гладко», — передает Associated Press.

Как отмечает агентство, Рахман также заявил, что «у всего мира есть новая надежда найти самолет», и указал на то, что власти Малайзии хотят «точно знать, что произошло».

Как писал портал iz.ru, поиски пропавшего четыре года назад малазийского лайнера возобновились в январе текущего года, когда правительство Малайзии приняло предложение о сотрудничестве от компании Ocean Infinity.

Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» следовал рейсом МН370 из Куала-Лумпура в Пекин. Он пропал с экранов радаров 8 марта 2014 года через 40 минут после взлета.

В это время самолет должен был находиться над акваторией Южно-Китайского моря. На борту находились 12 членов экипажа и 227 пассажиров — все они признаны погибшими в результате несчастного случая.

Место падения лайнера и тела погибших до сих пор не найдены. В 2015-м и 2016 годах были случайно найдены шесть небольших обломков воздушного корабля — они дрейфовали с океаническими течениями, их обнаружили на расстоянии 4 тыс. км от Малайзии.