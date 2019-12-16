Посол ЕС в России объяснил поддержку Украины в вопросе транзита газа

Посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер объяснил, почему Брюссель настаивает на сохранении транзита российского газа через Украину.

По его словам, ЕС не хочет «складывать все яйца в одну корзину», чтобы обеспечить свою энергетическую безопасность.

«Для Евросоюза после учреждения энергетического союза главной задачей является энергетическая безопасность, а ее суть — в диверсификации источников энергоресурсов, поставщиков и маршрутов поставок», — сказал дипломат «Известиям».

Кроме того, он отметил, что в вопросе Украины для Брюсселя важна стабильность страны, а транзитные сборы вносят существенный вклад в украинский бюджет.

«Я надеюсь, что российская сторона понимает, насколько для репутации ее газа в Европе важно разрешить этот вопрос до конца 2019 года», — добавил Эдерер.

Контракт на транзит российского газа в Европу через Украину заканчивается 31 декабря. В настоящее время Киев и Москва проводят переговоры при посредничестве Ерокомиссии.

РФ не раз указывала, что готова заключить взаимовыгодное соглашение, но в том числе при обнулении претензий Киева к «Газпрому». 13 декабря в «Нафтогазе» отметили, что предварительные договоренности между Россией и Украиной по транзиту газа уже имеются.

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