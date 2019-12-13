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В «Нафтогазе» заявили о предварительных договоренностях Украины и РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Предварительные договоренности между Россией и Украиной по транзиту газа уже имеются, но конечного варианта пока нет. Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко.

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«Есть предварительные договоренности <…> Идет продолжение обсуждения на разных уровнях. Мы продолжаем обсуждать конкретику», — рассказал он агентству.

Витренко также подчеркнул, что конечного варианта пока нет.

Ранее в этот день в российском МИДе сообщили, что до решения газового спора между Россией и Украиной осталось немного времени, но Москва сделает всё, чтобы Европа не осталась без газа.

10 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия и Украина по итогам встречи президентов двух стран Владимира Путина и Владимира Зеленского не урегулировали вопросы, касающиеся транзита газа и снятия взаимных судебных претензий.

Ранее во тот же день премьер-министр Украины Алексей Гончарук допустил «газовую войну» с Россией во время продолжения переговоров по транзиту топлива в Евросоюз.

На встрече в Париже 9 декабря Зеленский предложил российской стороне продлить контракт на поставки газа из России в Евросоюз через Украину на 10 лет. По итогам переговоров он заявил, что сняты вопросы о продлении контракта на год, а также о компенсации в размере $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража в споре «Нафтогаза» и «Газпрома». Украинская сторона подтвердила готовность принять компенсацию в виде прямых поставок газа в страну.

Контракт на транзит российского газа через Украину в Евросоюз истекает 31 декабря 2019 года. В консультациях участвуют Киев, Москва и представители Еврокомиссии. Москва настаивала на том, чтобы договор был взаимовыгодным, а также на обнулении исковых требований.

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