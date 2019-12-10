Премьер Украины допустил «газовую войну» с Россией

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук допускает «газовую войну» с Россией во время продолжения переговоров по транзиту топлива. Об этом политик написал на своей странице в Facebook во вторник, 10 декабря, комментируя итоги встречи лидеров «нормандской четверки» в Париже.

«Украина продолжит переговоры по газу, в которых возможна «газовая война». Но мы полностью готовы к этому: наши хранилища наполнены, нашу логику поддерживают ЕС и решение Стокгольмского арбитража, а «Северный поток – 2» — недостроен», — говорится в сообщении.

Вопрос транзита газа ранее 9 декабря обсудили в рамках «нормандского» саммита президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский. Украинский лидер предложил продлить контракт на поставки газа из России в Евросоюз через Украину на 10 лет. По итогам переговоров он заявил журналистам, что сняты вопросы о продлении контракта на год, а также о компенсации в размере $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража в споре «Нафтогаза» и «Газпрома». Украинская сторона подтвердила готовность принять компенсацию в виде прямых поставок газа в страну.

Контракт на транзит российского газа через Украину в Евросоюз истекает 31 декабря 2019 года. В консультациях участвуют Киев, Москва и представители Еврокомиссии. Москва настаивала на том, чтобы договор был взаимовыгодным, а также на обнулении исковых требований.

В конце октября депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин заявил, что Киев не должен доводить ситуацию с транзитом газа из России до «газовой войны», поскольку есть шанс ее проиграть.

«Газпром» и «Нафтогаз» судятся в Стокгольмском арбитраже с 2014 года. Российский концерн требовал взыскать с украинской стороны штрафы за недобор газа и долг за неоплаченное топливо. Киев потребовал компенсировать недопоставку транзитных объемов.