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На Украине увидели риск для экономики страны в прекращении поставок газа из России

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Фото: РИА Новости
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Глава Национального банка Украины Яков Смолий назвал одним из рисков экономической стабильности страны возможное прекращение транзита российского газа в Европу.

Ставка на черное: Россия и Украина продлили контракт на транзит нефти
Впрочем, газовым договоренностям это вряд ли поможет

Эта проблема, по его словам, стоит в одном ряду с усилением торговых войн, обострением конфликта в Донбассе, российскими санкциями и повышением турбулентности на мировых финансовых рынках.

Реализация любого из этих сценариев может пагубно сказаться на украинской экономике, отметил финансист, передает в четверг, 12 декабря, «РИА Новости».

Контракт на транзит российского газа через Украину в Евросоюз истекает 31 декабря 2019 года. 9 декабря на встрече «нормандской четверки» в Париже президент Украины Владимир Зеленский предложил российской стороне продлить контракт на 10 лет. После переговоров он отметил, что сняты вопросы о продлении контракта на год, а также о компенсации в размере $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража в споре «Нафтогаза» и «Газпрома». Киев подтвердил готовность принять компенсацию в виде прямых поставок газа в страну.

Однако в Кремле заявили, что пока нельзя говорить о выходе сторон на продление транзитного договора и урегулировании вопроса о претензиях в Стокгольмском арбитраже.

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