Прямой эфир
Сюжет:

В «Нафтогазе» заявили о «жесткости» Зеленского на переговорах по газу

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский во время обсуждения газового вопроса на саммите «нормандской четверки» в Париже занял жесткую позицию, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Нормандские речи: о чем договорились лидеры «четверки» в Париже
Многочасовая встреча завершилась совместным коммюнике из трех пунктов

10 декабря на своей странице в Facebook топ-менеджер украинской компании отметил, что изначально скептически был настроен из-за обсуждения транзита газа в Париже, но «нормандский саммит» оказался полезным.

По словам Витренко, у Украины появилась возможность обсудить спорные вопросы непосредственно с президентом РФ Владимиром Путиным и «лучше понять его личную позицию».

При этом он отметил, что Киев считает законным и обоснованным решение Стокгольмского арбитража о взыскании с «Газпрома» $3 млрд.

«Наша позиция обоснована. Она подкреплена решениями международных судов. Она консолидирована с Европейским союзом», — написал представитель «Нафтогаза».

Отвечая на вопросы подписчиков, Витренко добавил, что обсуждение прошло напряженно, но Зеленский был «жестким».

В конце декабря заканчивается действие десятилетнего договора о транзите российского газа в Европу через территорию Украины. Новое соглашение до сих пор не заключено. Переговоры Москвы и Киева проходят при посредничестве Еврокомиссии.

6 декабря «Нафтогаз» уведомил российский «Газпром», что готов отозвать новые иски при условиях выгодного долгосрочного транзита и получения $3 млрд газом.

Москва не раз отмечала, что заключение договора возможно на взаимовыгодных условиях и при обнулении абсурдных претензий к «Газпрому».

Саммит в «нормандском формате» прошел 9 декабря. Переговоры по газу в Киеве назвали конструктивными, однако договоренностей стороны не достигли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Зеленский рассказал о снятии вопроса о претензиях «Нафтогаза» к «Газпрому»
Путин ответил стишком на вопрос про газ для Украины

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019