В «Нафтогазе» заявили о «жесткости» Зеленского на переговорах по газу

Президент Украины Владимир Зеленский во время обсуждения газового вопроса на саммите «нормандской четверки» в Париже занял жесткую позицию, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

10 декабря на своей странице в Facebook топ-менеджер украинской компании отметил, что изначально скептически был настроен из-за обсуждения транзита газа в Париже, но «нормандский саммит» оказался полезным.

По словам Витренко, у Украины появилась возможность обсудить спорные вопросы непосредственно с президентом РФ Владимиром Путиным и «лучше понять его личную позицию».

При этом он отметил, что Киев считает законным и обоснованным решение Стокгольмского арбитража о взыскании с «Газпрома» $3 млрд.

«Наша позиция обоснована. Она подкреплена решениями международных судов. Она консолидирована с Европейским союзом», — написал представитель «Нафтогаза».

Отвечая на вопросы подписчиков, Витренко добавил, что обсуждение прошло напряженно, но Зеленский был «жестким».

В конце декабря заканчивается действие десятилетнего договора о транзите российского газа в Европу через территорию Украины. Новое соглашение до сих пор не заключено. Переговоры Москвы и Киева проходят при посредничестве Еврокомиссии.

6 декабря «Нафтогаз» уведомил российский «Газпром», что готов отозвать новые иски при условиях выгодного долгосрочного транзита и получения $3 млрд газом.

Москва не раз отмечала, что заключение договора возможно на взаимовыгодных условиях и при обнулении абсурдных претензий к «Газпрому».

Саммит в «нормандском формате» прошел 9 декабря. Переговоры по газу в Киеве назвали конструктивными, однако договоренностей стороны не достигли.