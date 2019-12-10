Путин ответил стишком на вопрос про газ для Украины

Президент России Владимир Путин процитировал детское стихотворение, говоря о поставках газа Украине.

В ходе пресс-конференции по итогам «нормандского саммита» в Париже российский лидер отметил, что российский газ для промышленных украинских потребителей может быть на 25% дешевле.

«Помните известный детский стишок: «А у нас в квартире газ. А у вас?». И у вас будет, может быть дешевле на 25%, чем сегодня получает конечный промышленный потребитель», — цитирует Путина ТАСС.

Президент отметил, что речь идет именно о промышленном потребителе, так как для бытового цена дотируется, и ее вычислить нельзя. Снижение цены, по его словам, возможно в случае, если Украина и России договорятся о совместной честной работе.

С 2015 года украинские власти перестали закупать напрямую российский газ для нужд страны и поставляли его из Европы. Москва не раз отмечала, что по сути Украина просто перекупает российское топливо, и предложила дать Киеву скидку и возобновить прямые поставки.

В ходе саммита в нормандском формате (Россия, Украина, Франция и Германия) также обсуждалась возможность заключения нового договора о транзите газа в ЕС через украинскую территорию.