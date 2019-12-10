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Кремль отказался считать урегулированным газовый спор России и Украины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Россия и Украина по итогам встречи президентов двух стран Владимира Путина с Владимиром Зеленским не урегулировали вопросы, касающиеся транзита газа и снятия взаимных судебных претензий. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 10 декабря.

Ставка на черное: Россия и Украина продлили контракт на транзит нефти
Впрочем, газовым договоренностям это вряд ли поможет

«Позиции сторон сопоставлены, они хорошо известны, они последовательные, что касается позиции российской стороны», — цитирует Пескова «РИА Новости».

Он также отметил, что пока нельзя говорить о том, что стороны вышли на решение проблемы продления транзитного договора и урегулирование вопроса о претензиях в Стокгольмском арбитраже.

Руководители газовых компаний и профильные министры продолжат переговоры, добавил пресс-секретарь российского президента, пишет «Газета.ру».

Общение наедине двух лидеров было кратким, так как к ним вошел президент Франции и пригласил лидеров РФ и Украины на продолжение встречи «нормандской четверки», сказал Песков.

Ранее во вторник премьер-министр Украины Алексей Гончарук допустил «газовую войну» с Россией во время продолжения переговоров по транзиту топлива в Евросоюз.

В ходе переговоров в Париже президент Украины предложил российской стороне продлить контракт на поставки газа из России в Евросоюз через Украину на 10 лет. По итогам переговоров он заявил, что сняты вопросы о продлении контракта на год, а также о компенсации в размере $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража в споре «Нафтогаза» и «Газпрома». Украинская сторона подтвердила готовность принять компенсацию в виде прямых поставок газа в страну.

Контракт на транзит российского газа через Украину в Евросоюз истекает 31 декабря 2019 года.

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