В МИДе рассказали об усилиях России по решению газового спора

До решения газового спора между Россией и Украиной осталось немного времени, но Москва сделает всё, чтобы Европа не осталась без газа. Об этом заявил 13 декабря замглавы МИД РФ Александр Панкин после заседания совета министров иностранных дел государств — членов Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

По его словам, для разрешения ситуации осталось немного времени.

«Есть определенные позитивные сигналы. Есть и сдерживающие сигналы», — сказал Панкин, отвечая на вопрос «РИА Новости» о том, удастся ли сторонам избежать кризисных ситуаций.

Замминистра выразил уверенность в том, что снабжение Европы газом не прекратится.

«Я думаю, что Россия как надежный поставщик энергоресурсов в Европу на протяжении десятилетий со своей стороны сделает всё, чтобы Европа не осталась без газа. И думаю, что украинские коллеги тоже будут относиться к этому вопросу не эгоистически», — подчеркнул Панкин.

10 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия и Украина по итогам встречи президентов двух стран Владимира Путина и Владимира Зеленского не урегулировали вопросы, касающиеся транзита газа и снятия взаимных судебных претензий.

Ранее во тот же день премьер-министр Украины Алексей Гончарук допустил «газовую войну» с Россией во время продолжения переговоров по транзиту топлива в Евросоюз.

На встрече в Париже 9 декабря Зеленский предложил российской стороне продлить контракт на поставки газа из России в Евросоюз через Украину на 10 лет. По итогам переговоров он заявил, что сняты вопросы о продлении контракта на год, а также о компенсации в размере $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража в споре «Нафтогаза» и «Газпрома». Украинская сторона подтвердила готовность принять компенсацию в виде прямых поставок газа в страну.

Контракт на транзит российского газа через Украину в Евросоюз истекает 31 декабря 2019 года. В консультациях участвуют Киев, Москва и представители Еврокомиссии. Москва настаивала на том, чтобы договор был взаимовыгодным, а также на обнулении исковых требований.