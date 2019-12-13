Захарова подключилась к шуткам Путина и Зеленского про газ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова продолжила шуточную перепалку президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в духе стихотворения Сергея Михалкова «А у нас в квартире газ».

Она напомнила, что Путин, говоря о проблеме поставок газа на Украину, процитировал произведение: «А у нас в квартире газ». Несколько дней спустя украинский лидер заочно ему ответил, пошутив: «А у нас газопровод».

Мария Захарова 13 декабря прокомментировала остроту в своем Facebook, заметив, что газопровод тоже у России. «А у вас сегодня кошка родила вчера котят. Котята выросли немножко, а есть из блюдца не хотят!» — добавила она.

В комментариях к посту представитель МИД напомнила, что, помимо газа и газопровода, у России есть дрова.

Путин вспомнил о детском стишке в ходе пресс-конференции по итогам «нормандского саммита» в Париже, состоявшегося 9 декабря. Он отметил, что российский газ для промышленных украинских потребителей может быть дешевле. «Помните известный детский стишок: «А у нас в квартире газ. А у вас?» И у вас будет, может быть, дешевле на 25%, чем сегодня получает конечный промышленный потребитель», — сказал президент.

По его словам, снижение цены возможно в случае, если Украина и России договорятся о совместной честной работе.

С 2015 года украинские власти перестали закупать напрямую российский газ для нужд страны и поставляли его из Европы. Москва не раз отмечала, что по сути Украина просто перекупает российское топливо, и предложила дать Киеву скидку и возобновить прямые поставки.

В ходе саммита в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция и Германия) также обсуждалась возможность заключения нового договора о транзите газа в ЕС через украинскую территорию.