Зеленский рассказал о сроках заключения контракта на транзит газа

Новый контракт по транзиту российского газа в ЕС через территорию Украины может быть заключен до конца 2019 года, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

По его словам, в соглашении заинтересован не только Киев, но и Европа. Кроме того, в ходе встречи на «нормандском саммите» с президентом РФ Владимиром Путиным стала очевидна готовность Москвы подписать договор, добавил Зеленский.

«Все настроены подписать договор. То есть сейчас главный вопрос в сроках этого контракта», — сказал он 12 декабря в эфире телеканала «1+1».



Украинский лидер указал, что Москва предлагала заключить транзитное соглашение на год, а затем на три, но Украина настаивает на десятилетнем сроке.

«Переговоры будут продолжены. <…> Я почему-то, так могу сказать, уверен, что мы подпишем договор о транзите. Большие средства для Украины. Нам это очень нужно», — сказал президент Украины.

Саммит в «нормандском формате» прошел 9 декабря. Тогда же состоялась первая встреча президентов РФ и Украины. Среди прочих вопросов лидеры двух стран обсудили и ситуацию с поставками и транзитом газа.

Переговоры в Киеве назвали конструктивными, однако договоренностей стороны не достигли.

В конце декабря заканчивается действие десятилетнего договора о транзите российского газа в Европу через Украину. Новое соглашение до сих пор не заключено. Переговоры Москвы и Киева проходят при посредничестве Еврокомиссии.