По газам: трехсторонние переговоры о транзите состоятся до конца года

Очередные трехсторонние переговоры по транзиту российского газа в формате «Евросоюз–РФ–Украина» запланированы на декабрь. Об этом «Известиям» сообщили в Европейской комиссии (ЕК). Там подчеркнули, что стороны четко намерены достичь нового соглашения до конца нынешнего года , прежний договор истекает 31 декабря. Всё это происходит на фоне прямых контактов Киева и Москвы, которые возобновились в ноябре 2019 года, — по сообщениям СМИ, очередной раунд двусторонних переговоров должен состояться 13 декабря в Вене.

Брюссель в деле

Как сообщили «Известиям» в Еврокомиссии, трехсторонние контакты с участием министров энергетики Евросоюза, России и Украины запланированы на декабрь этого года. Как и в предыдущие разы, они пройдут в Брюсселе, однако конкретной даты пока нет.

— Мы работаем над тем, чтобы достичь соглашения [о газовом транзите] до начала 2020 года, — отметили в Еврокомиссии. — Мы приветствуем текущие двусторонние переговоры между Россией и Украиной и при этом остаемся в тесном диалоге с обеими сторонами. С опорой на этот прогресс мы будем договариваться в ходе следующего раунда политических контактов.

V1 Председатель правления НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев и министр энергетики и охраны окружающей среды Украины Алексей Оржель покидают трехсторонние переговоры по газовому транзиту, Бельгия, сентябрь 2019 года Фото: REUTERS/Yves Herman

Ранее постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов, общаясь с журналистами, допустил, что до Нового года в Брюсселе состоится еще одна трехсторонняя встреча. При этом дипломат отметил: «Большая часть обсуждений в последние недели идет в двустороннем формате между Россией и Украиной», и «пока (они) справляются без Еврокомиссии».

В ноябре 2019 года в Вене впервые за последние пять лет возобновились прямые переговоры Киева и Москвы по газовому вопросу . По сообщениям СМИ, очередной раунд этих консультаций состоится в австрийской столице 13 декабря (состав делегаций пока неизвестен). По словам исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко, именно эта дата стала крайней для долгосрочного бронирования транзитных мощностей газотранспортной системы Украины.

В связи с этим возникает вопрос: если Россия и Украина наконец начали прямое урегулирование вопроса, насколько целесообразен трехсторонних механизм? Как сказал Владимир Чижов, этот формат необходим прежде всего самой Еврокомиссии. «Проблема транзита — это только один из компонентов. Другой компонент — это поставки газа на Украину. Для этого участие Еврокомиссии особенно не нужно», отметил дипломат.

'2 Штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе, Бельгия Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Я думаю, что роль европейских посредников — не только ЕК, но ведущих стран (например, Германия даже учредила должность спецпредставителя правительства по транзитному вопросу) заключается в том, чтобы подталкивать стороны к компромиссу. Особенно Украину, на которую оказывается давление со стороны США в прямо противоположном соглашению направлении, — пояснил «Известиям» замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. — Дополнительная трудность заключается в том, что на Украине одновременно действует инерция прежних политических установок и необходимость оперативно перестроить работу газового хозяйства.

Беспрорывно

Судя по заявлениям сторон, даже несмотря на личную встречу президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на «нормандском саммите», прорыва на газовом направлении до сих пор нет. Как и полгода назад, Киев в унисон с Брюсселем настаивает на длительном контракте по транзиту сроком на 10 лет, с тем чтобы прокачивать не менее 60 млрд куб. м газа в год. Российская сторона заинтересована в продолжении транзита, пока не запущены в полную эксплуатацию «Северный поток – 2» и «Турецкий поток», а потому для нее более актуален кратко- или среднесрочный договор. На крайний случай Москва выказала готовность продлить действующий договор на 2020 год. При этом, говоря о прямых поставках, Владимир Путин заявил: если стороны условятся о «совместной честной работе», цена газа для украинских промышленных потребителей будет на 25% ниже.

Диалог осложняется судебными разбирательствами между «Газпромом» и «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже. Москва предлагает обнулить все взаимные претензии и снять судебные разбирательства с повестки дня. В Киеве такие условия считают неприемлемыми. Сейчас при всех взаимозачетах «Нафтогаз» требует от «Газпрома» $2,56 млрд. Недавно Юрий Витренко заявил: Украина будет не против, если Россия погасит этот долг газом. Таким образом, за последние месяцы интенсивных переговоров сблизить переговорные позиции стороны так и не смогли.

"3 Фото: Getty Images/SOPA Images

— Пока из позитива только то, что начался диалог на всех уровнях. Теперь нужно искать развязки и делать это быстро. Украине грозит потеря статуса транзитера, если она пойдет по пути обострения отношений. Это доставит неудобства и даже проблемы России и Европе, но для Киева это будет еще один мощный шок, — отмечает Алексей Гривач.