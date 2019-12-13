По газам: трехсторонние переговоры о транзите состоятся до конца года
Очередные трехсторонние переговоры по транзиту российского газа в формате «Евросоюз–РФ–Украина» запланированы на декабрь. Об этом «Известиям» сообщили в Европейской комиссии (ЕК). Там подчеркнули, что стороны четко намерены достичь нового соглашения до конца нынешнего года, прежний договор истекает 31 декабря. Всё это происходит на фоне прямых контактов Киева и Москвы, которые возобновились в ноябре 2019 года, — по сообщениям СМИ, очередной раунд двусторонних переговоров должен состояться 13 декабря в Вене.
Брюссель в деле
Как сообщили «Известиям» в Еврокомиссии, трехсторонние контакты с участием министров энергетики Евросоюза, России и Украины запланированы на декабрь этого года. Как и в предыдущие разы, они пройдут в Брюсселе, однако конкретной даты пока нет.
— Мы работаем над тем, чтобы достичь соглашения [о газовом транзите] до начала 2020 года, — отметили в Еврокомиссии. — Мы приветствуем текущие двусторонние переговоры между Россией и Украиной и при этом остаемся в тесном диалоге с обеими сторонами. С опорой на этот прогресс мы будем договариваться в ходе следующего раунда политических контактов.
Председатель правления НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев и министр энергетики и охраны окружающей среды Украины Алексей Оржель покидают трехсторонние переговоры по газовому транзиту, Бельгия, сентябрь 2019 года
Ранее постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов, общаясь с журналистами, допустил, что до Нового года в Брюсселе состоится еще одна трехсторонняя встреча. При этом дипломат отметил: «Большая часть обсуждений в последние недели идет в двустороннем формате между Россией и Украиной», и «пока (они) справляются без Еврокомиссии».
В ноябре 2019 года в Вене впервые за последние пять лет возобновились прямые переговоры Киева и Москвы по газовому вопросу. По сообщениям СМИ, очередной раунд этих консультаций состоится в австрийской столице 13 декабря (состав делегаций пока неизвестен). По словам исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко, именно эта дата стала крайней для долгосрочного бронирования транзитных мощностей газотранспортной системы Украины.
В связи с этим возникает вопрос: если Россия и Украина наконец начали прямое урегулирование вопроса, насколько целесообразен трехсторонних механизм? Как сказал Владимир Чижов, этот формат необходим прежде всего самой Еврокомиссии. «Проблема транзита — это только один из компонентов. Другой компонент — это поставки газа на Украину. Для этого участие Еврокомиссии особенно не нужно», отметил дипломат.
Штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе, Бельгия
— Я думаю, что роль европейских посредников — не только ЕК, но ведущих стран (например, Германия даже учредила должность спецпредставителя правительства по транзитному вопросу) заключается в том, чтобы подталкивать стороны к компромиссу. Особенно Украину, на которую оказывается давление со стороны США в прямо противоположном соглашению направлении, — пояснил «Известиям» замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. — Дополнительная трудность заключается в том, что на Украине одновременно действует инерция прежних политических установок и необходимость оперативно перестроить работу газового хозяйства.
Беспрорывно
Судя по заявлениям сторон, даже несмотря на личную встречу президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на «нормандском саммите», прорыва на газовом направлении до сих пор нет. Как и полгода назад, Киев в унисон с Брюсселем настаивает на длительном контракте по транзиту сроком на 10 лет, с тем чтобы прокачивать не менее 60 млрд куб. м газа в год. Российская сторона заинтересована в продолжении транзита, пока не запущены в полную эксплуатацию «Северный поток – 2» и «Турецкий поток», а потому для нее более актуален кратко- или среднесрочный договор. На крайний случай Москва выказала готовность продлить действующий договор на 2020 год. При этом, говоря о прямых поставках, Владимир Путин заявил: если стороны условятся о «совместной честной работе», цена газа для украинских промышленных потребителей будет на 25% ниже.
Диалог осложняется судебными разбирательствами между «Газпромом» и «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже. Москва предлагает обнулить все взаимные претензии и снять судебные разбирательства с повестки дня. В Киеве такие условия считают неприемлемыми. Сейчас при всех взаимозачетах «Нафтогаз» требует от «Газпрома» $2,56 млрд. Недавно Юрий Витренко заявил: Украина будет не против, если Россия погасит этот долг газом. Таким образом, за последние месяцы интенсивных переговоров сблизить переговорные позиции стороны так и не смогли.
— Пока из позитива только то, что начался диалог на всех уровнях. Теперь нужно искать развязки и делать это быстро. Украине грозит потеря статуса транзитера, если она пойдет по пути обострения отношений. Это доставит неудобства и даже проблемы России и Европе, но для Киева это будет еще один мощный шок, — отмечает Алексей Гривач.
Как пояснил «Известиям» глава Института национальной энергетики Сергей Правосудов, прекращение транзита вызовет сильный скачок цен на европейских газовых биржах и, как следствие, резкую реакцию со стороны потребителей, которая вынудит стороны подписать хоть какое-то соглашение сразу после праздников. Никто этого не хочет, а потому утверждение компромиссного документа до конца года — неизбежно, подытожил эксперт.