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Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ

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Фото: Global Look Press/Serg Glovny/ZUMAPRESS.com
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Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.

Во время саммита «нормандской четверки» в Париже российский лидер прокомментировал возможность прямых поставок газа Украине словами «А у нас в квартире газ. А у вас?». При этом Путин указал, что Москва готова предоставить Киеву скидку, и конечный промышленный потребитель получит топливо на 25% дешевле.

12 декабря в эфире телеканала «1+1» Зеленский, отвечая на фразу российского лидера, пошутил: «А у нас газопровод».

Также президент Украины рассказал детали переговоров с Путиным в Париже и отметил, что стороны смогли начать диалог.

Саммит «нормандской четверки» (Франция, Россия, Германия, Украина) прошел во французской столице 9 декабря.

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