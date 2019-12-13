Зеленский рассказал подробности переговоров с Путиным

Во время саммита «нормандской четверки» в Париже Украина и Россия смогли начать диалог, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

По его словам, на встрече с российским лидером Владимиром Путиным он понял, что стороны смогут договориться.

«Я точно понял, что у нас начался диалог, мы можем договариваться. Это будет не быстро, но это будет», — сказал 12 декабря Зеленский в эфире телеканала «1+1».

Кроме того, президент Украины подтвердил, что пожал руку Владимиру Путину.

«А как можно по-другому встречаться, а как можно иначе решать вопросы?» — отметил он.

Зеленский добавил, что президент РФ произвел на него впечатление непростого человека, однако во время саммита удалось решить многие вопросы.

Переговоры лидеров «нормандской четверки» (Россия, Германия, Украина, Франция) прошли в Париже 9 декабря. Тогда же состоялась первая встреча президентов РФ и Украины, которая продлилась более часа. Путин и Зеленский также смогли переговорить тет-а-тет.

По словам российского лидера, переговоры прошли по-деловому.

При этом Зеленский заявил, что встреча завершилась «ничьей».

В то же время газета «Коммерсант» узнала, что канцлер Германии Ангела Меркель назвала Путина победителем переговоров.

По итогам саммита были достигнуты договоренности о закреплении «формулы Штайнмайера» в конституции Украины, продлении особого статуса Донбасса, о прекращении огня в регионе до конца 2019 года и разведении сил ополченцев и украинских военных на трех участках линии соприкосновения.