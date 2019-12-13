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Зеленский выступил за изменение Минских соглашений

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Фото: Global Look Press/Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com
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Президент Украины Владимир Зеленский выступил за изменение Минских соглашений, в частности условий контроля над границей.

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По словам украинского лидера, с момента подписания договоренностей прошло четыре года и многое поменялось.

«Мы понимаем, что не мы, как команда, подписывали Минск, но мы, как власть, должны выполнять условия, на которые пошла власть в те времена. <…> Но я уверен, что некоторые вещи мы можем изменить и будем менять», — сказал Зеленский 12 декабря в эфире телеканала «1+1».

При этом он отметил, что Киев рассчитывает установить контроль над границей с Россией на юго-востоке до местных выборов в Донбассе.

В ходе саммита «нормандской четверки» (Украина, Россия, Германия, Франция) в Париже 9 декабря президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Минские соглашения предусматривают сначала проведение выборов.

Участники саммита приняли итоговое коммюнике, в котором подтвердили безальтернативность и приверженность Минским соглашениям, однако 11 декабря представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников заявил, что Украина подготовит к ним изменения до следующей «нормандской встречи».

Полпред России в контактной группе по Украине Борис Грызлов назвал планы Киева провокацией, которая может осложнить ситуацию в Донбассе. Он указал, что Минские договоренности нерушимы, в том числе и в вопросе последовательности их выполнения.

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