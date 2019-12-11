В Госдуме назвали победителя по итогам «нормандского саммита»

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал слова канцлера Германии Ангелы Меркель, которая заявила о победе президента России Владимира Путина на «нормандском саммите». По словам парламентария, в сложившейся ситуации победителем может быть только народ.

«Здесь победителем должен быть народ, когда прекратится война, когда прекратит литься кровь, когда прекратится страшная жизнь людей под обстрелами. Если Минские договоренности будут выполняться, о чем говорил Путин, тогда победит долгожданный мир, к которому все стремятся», — цитирует Чепу телеканал «360».

Ранее в этот же день сообщалось, что в конце «нормандского саммита» по урегулированию ситуации в Донбассе Меркель назвала Путина победителем на переговорах, прошедших 9 декабря в Париже, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что во время саммита «нормандской четверки» все преследовали одну цель — возобновить работу формата после длительного перерыва. Он отметил, что лидеры стран «нормандской четверки» в ходе встречи пытались возобновить реальные усилия по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.

По его словам, говорить о том, кто был победителем, кто проигравшим, неуместно.

В саммите приняли участие главы России, Украины, Франции и Германии.