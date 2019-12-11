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Меркель назвала Путина победителем на саммите в Париже

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Фото: REUTERS/Charles Platiau/Pool
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По завершении саммита «нормандской четверки» в Париже канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала российского лидера Владимира Путина победителем, пишет «Коммерсант».

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По данным издания, когда лидеры Франции, Украины, РФ и Германии завершили ужин и направлялись на пресс-конференцию по итогам саммита, Меркель сказала именно эту фразу Владимиру Путину, но «без особой радости».

«Сегодня ты победитель», — цитирует ее газета.

Саммит «нормандской четверки» прошел в Париже 9 декабря. В его рамках также состоялась первая встреча Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. При этом последний заверил СМИ, что переговоры завершились «вничью».

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