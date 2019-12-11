В раде назвали результаты саммита в Париже «ничьей в пользу Путина»

Саммит лидеров «нормандской четверки» в Париже завершился «ничьей в пользу президента России Владимира Путина, заявил депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

По его словам, большинство украинцев не готовы пойти на уступки в вопросе достижения мира и будут сопротивляться «пересечению «красных линий» в вопросе суверенитета Украины.

«Ничья в пользу Путина. Шкура выделки не стоит. Ставка на нормандский саммит, очную встречу и диалог с агрессором пока совсем не оправдала тех надежд, которые на нее возлагались», — написал Гончаренко в колонке для «Украинской правды».

Депутат также выразил надежду на то, что президент Украины Владимир Зеленский скорректирует свою тактику в вопросе мирного урегулирования в Донбассе, а Киев при этом будет требовать поддержки от союзников во всем мире.

Саммит «нормандской четверки» (Россия, Германия, Украина, Франция) прошел в Париже 9 декабря. В его рамках также состоялась первая встреча президентов РФ и Украины. При этом Зеленский по ее итогам констатировал «ничью» с Путиным.

Российский же лидер заявил, что переговоры прошли по-деловому.

Результатом саммита четверки стали договоренности об отводе вооружений в трех пунктах на линии соприкосновения в Донбассе, подтверждение безальтернативности минских договоренностей, решение об обмене удерживаемыми лицами между Киевом и республиками Донбасса, а также закрепление в конституции Украины особого статуса региона.

Вооруженный конфликт между ополченцами Донбасса и украинской армией длится с 2014 года. Тогда Киев начал военную операцию против региона из-за нежелания местных жителей признавать итоги госпереворота. При этом в сложившейся ситуации украинские власти обвиняют Москву. РФ неоднократно указывала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев наладить диалог с ДНР и ЛНР.