Время убеждать: разведение сил и обмен пленными обсудят 18 декабря

Договоренности «нормандской четверки» о дальнейшем разведении сил и средств в Донбассе на трех новых участках, а также согласование обмена удерживаемыми лицами будут обсуждаться 18 декабря на заседании трехсторонней контактной группы в Минске. Об этом «Известиям» заявил советник главы ЛНР, представитель республики в политической подгруппе Родион Мирошник . Несмотря на весьма ограниченный список результатов саммита, в Госдуме и Верховной раде заверили «Известия», что 9 декабря в Париже произошло самое главное — был разморожен диалог по украинскому урегулированию и подтверждена приверженность Минским соглашениям.

Донбасс готов

Донецк и Луганск не видят препятствий для того, чтобы приступить к реализации достигнутых на саммите договоренностей — будь то разведение на линии соприкосновения или обмен пленными. Более того, как заявил глава ДНР Денис Пушилин, республика готова напрямую говорить с Киевом . Впрочем, президент Владимир Зеленский явно не настроен на беседу с руководством неподконтрольного региона. Возможно, что-то и поменяется, но пока, с учетом фоновых обвинений главы Украины в «капитуляции», звучащих от украинских националистов и старых элит, между прочим, подписавших Минские соглашения, для разрешения конфликта по-прежнему остается два трека — «нормандская четверка» и трехсторонняя контактная группа.

Подписанное лидерами Франции, Германии, России и Украины коммюнике не приведет к быстрому урегулированию, однако и это уже можно считать движением вперед, полагает Родион Мирошник. По его мнению, «четверка» добилась главного — была подтверждена безальтернативность Минских соглашений, а ряд «креативных» идей украинской стороны не были поддержаны Парижем, Берлином и Москвой.

Нормандский_5 Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в «нормандском формате» в Елисейском дворце Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

— Очень важно, что Зеленский публично подтвердил приверженность Минским договоренностям . Теперь в Минске мы приступим к обсуждению дальнейшего разведения сил и средств, как это и положено участникам конфликта. Главы государств «нормандского формата» сделали свое дело как контролирующий орган процесса, а все практические договоренности должны быть достигнуты в диалоге между республиками и Киевом. Ближайшее заседание назначено на 18 декабря, — заявил «Известиям» луганский политик.

Между тем, по словам омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, Донбасс готов к обмену пленными до конца года в формате: 53 украинца — 88 ополченцев. Однако окончательными эти цифры назвать нельзя, уточнила она.

Декабрьская оттепель

Хотя прорывов в Париже не случилось, все участники саммита позитивно оценили переговоры. Пожалуй, один из главных итогов заключается в том, что удалось избежать «встречи ради встречи». Ведь была достигнута принципиальная договоренность собраться снова через четыре месяца.

— Есть ли потепление какое‑то? Я думаю, что да. Ну а как же? Смотрите, во‑первых, уже произошел обмен удерживаемыми лицами. Это же состоялось. Мы добились развода сил в трех точках. Это состоялось. Мы встретились сейчас в «нормандском формате» и обсудили очень важный, широкий круг вопросов и по многим из них достигли прогресса. Это состоялось. Поэтому всё это вместе дает нам основания полагать, что процесс развивается в правильном направлении, — заявил на пресс-конференции Владимир Путин, отвечая на вопрос, можно ли говорить о разрядке.

По мнению председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова , после саммита можно говорить о «движении, пусть и маленьком, но вперед».

Нормандский_2 Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в «нормандском формате» в Елисейском дворце Фото: ТАСС/Михаил Метцель

— Самое важное — Зеленский в присутствии трех других лидеров поклялся выполнять Минские соглашения. Многие боялись, что под влиянием радикалов он откажется от этого. Но теперь у него гораздо меньше возможностей спрыгнуть, как это сделал Порошенко, — сказал депутат «Известиям».

Депутат отдельно обратил внимание на слова Владимира Путина о 38% русскоязычных украинцев, права которых сейчас сильно урезаны.

— Это было сказано с расчетом на то, что за ближайшие четыре месяца Зеленский предпримет шаги, чтобы начать устранять те причины, из-за которых когда-то Украина взорвалась. В любом случае это уже не бег на месте, — подытожил глава комитета.

Кстати, уже 10 декабря депутат от правящей партии «Слуга народа» внес в Верховную раду законопроект об отмене закона «о государственном языке», ущемляющего в правах нацменьшинства. О перспективах этого документа говорить пока рано, но так или иначе языковая дискуссия из теоретической медленно начинает перетекать в практическую плоскость. Тем более и Венецианская комиссия настойчиво рекомендует Киеву пересмотреть документ.

Нормандский_3 Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в «нормандском формате» в Елисейском дворце Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Проблемы, копившиеся на протяжении последних шести лет, нельзя было решить за один день, заверили «Известия» в Верховной раде . По мнению депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ильи Кивы, саммит в Париже сдвинул дело с мертвой точки и положил начало диалогу Москвы и Киева.

— Посмотреть друг другу в глаза, пожать руки и начать диалог — это значит двигаться к восстановлению взаимоотношений и достижению мира. То есть самое судьбоносное уже произошло: в начале было слово и оно прозвучало. Всё, что могло произойти 9 декабря, произошло. Мы встали на верный путь. А дальше будет много вопросов и долгий поиск компромиссов, которым уже занялись наши лидеры. Верю, что всё получится, — подчеркнул в беседе с «Известиями» Илья Кива.

Сложно, но можно

Двустороннюю встречу президентов также в целом оценили позитивно. Владимир Путин лаконично, но исчерпывающе заявил: переговоры с Владимиром Зеленским прошли «хорошо, по-деловому». А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва надеется: первая встреча лидеров станет началом конструктивного общения.

Еще в Париже журналисты попытались выведать у главы украинского государства, «кто кого» одолел, на что тот, улыбаясь, ответил: по итогам первого раунда была зафиксирована «ничья». Как известно, основной темой личной встречи стал контракт на транзит газа. Окончательно урегулировать вопрос не удалось, но диалог по транзиту продолжится в ближайшее время. И шансов на достижение договоренности, по словам лидера Украины, стало больше.

Нормандский_4 Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский перед совместной пресс-конференцией по итогам встречи в «нормандском формате» в Елисейском дворце Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

— Он (Владимир Путин. — «Известия») по каждому вопросу разбирает его на детали. Каждое слово мы урегулировали. Это сложно. Я другой человек: раз-раз — и договорились. У него другая природная биомеханика, — поделился Владимир Зеленский впечатлениями.

Прошедшая встреча — сама по себе успех, поскольку «надо было размораживать возможность разговора», считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Однако ни одного «даже маленького шага» по реинтеграции Донбасса на условиях Минских соглашений сделано не было, поскольку нынешнее руководство Украины на политическом треке не отходит от концептуальных позиций прежних властей, отметил эксперт.

Нормандский_1 Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в «нормандском формате» в Елисейском дворце Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

— И всё же я считаю, что для прекращения войны шаг сделан, хотя и очень робкий. Шансы на постепенное разведение сил и средств по всей линии, а не только в трех точках сохраняются. Но этого, к сожалению, не прозвучало. Обмен пленными — хорошая новость, но не концептуальная. «Банк» для обмена может пополняться всегда, — сказал «Известиям» политолог.