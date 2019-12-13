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ЕК потребовала от Украины создания независимого ГТС до конца 2019 года

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Фото: TASS/ZUMA
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Процесс отделения от «Нафтогаза» независимой компании-оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины должен быть окончательно завершен до конца 2019 года. Об этом говорится в опубликованном в пятницу, 13 декабря, ежегодном докладе Еврокомиссии об имплементации Соглашения об ассоциации и реформах на Украине.

«Что касается сферы энергетики, разделение активов «Нафтогаза» должно быть завершено до конца 2019 года», — говорится в документе.

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Термин unbundling, использованный в тексте доклада, подразумевает выделение из активов «Нафтогаза» отдельного оператора третьего энергопакета Евросоюза, которые государство обязалось соблюдать для реализации Соглашения об ассоциации Украины и ЕС.

9 декабря украинский президент Владимир Зеленский подписал последний закон, который позволит выделить ГТС страны из «Нафтогаза». Отмечается, что закон вносит изменения в Налоговый кодекс, предусматривающие освобождение от НДС операций по передаче новому оператору ГТС налога, необходимого для транспортировки природного газа.

15 ноября стало известно, что Зеленский подписал закон, который позволяет завершить процедуры по созданию независимого оператора ГТС путем его выделения из «Нафтогаза». По словам заместителя руководителя офиса главы государства Юлии Ковалив, Украина движется по пути к европейской интеграции и «демонстрирует готовность к сертификации оператора газотранспортной системы в соответствии с правилами ЕС и Третьего энергетического пакета».

31 октября Верховная рада Украины приняла закон, который позволит до конца года завершить процедуры по созданию ГТС.

Как отмечается в пояснительной записке на сайте рады, закон разработан для выполнения обязательств Украины по отделению деятельности по транспортировке природного газа и электроэнергии и обеспечению деятельности оператора ГТС по протоколу о присоединении Украины к договору об учреждении Энергетического сообщества.

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