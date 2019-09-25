В «Нафтогазе» заявили о готовности к зиме

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Украина успешно подготовилась к зиме, о чем свидетельствует объем запасов топлива в подземных хранилищах газа (ПХГ) страны.

«Запасы газа в украинских подземных хранилищах пересекли границу в 20 млрд кубометров газа. Это более чем на 4 млрд превышает прошлогодний показатель и является наибольшим уровнем за последние девять лет. Газа в подземке достаточно, чтобы обеспечить надежную работу ГТС и газоснабжение всех украинских потребителей этой зимой, даже если Россия пойдет на прерывание транзита через Украину», — написал Коболев 25 сентября на своей странице в Facebook.

Ранее в этот же день вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что ЕК надеется на прогресс на трехсторонних министерских консультациях по транзиту газа России, Украины и Евросоюза в октябре и на достижение договоренности до конца года.

19 сентября в Брюсселе завершился третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и Еврокомиссии по будущему транзита российского газа через украинскую территорию после 2019 года. Конкретных решений по итогам встречи принято не было.

Киев прекратил закупку газа у Москвы в ноябре 2015 года, начав поставки более дорогого топлива из Европы. В конце 2019 года заканчивается контракт на транзит российского газа через украинскую территорию в Европу, однако стороны до сих пор не подписали соглашения. Москва предложила украинской стороне варианты, однако в «Нафтогазе» от них отказались.