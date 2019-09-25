В Еврокомиссии понадеялись на прогресс в переговорах по транзиту газа

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что ЕК надеется на прогресс на трехсторонних министерских консультациях по транзиту газа России, Украины и Евросоюза в октябре и на договоренность до конца года. Об этом он рассказал «РИА Новости» 25 сентября.

«Я надеюсь, что мы сможем продвинуться, насколько это возможно в ходе нашей следующей трехсторонней встречи в октябре. Очень трудно предсказывать, но я думаю, что теперь у нас есть импульс, и мы в Еврокомиссии сделаем всё возможное, чтобы сохранить его и обеспечить, чтобы к концу года у нас было соглашение, которое гарантирует, что наше сотрудничество в этой сфере продолжится», — сказал Шефович.

19 сентября в Брюсселе завершился третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и Еврокомиссии по будущему транзита российского газа через украинскую территорию после 2019 года. Конкретных решений по итогам встречи принято не было.

Киев прекратил закупку газа у Москвы в ноябре 2015 года, начав поставки более дорогого топлива из Европы. В конце 2019 года заканчивается контракт на транзит российского газа через украинскую территорию в Европу, однако стороны до сих пор не подписали соглашения. Москва предложила украинской стороне варианты, однако в «Нафтогазе» от них отказались.