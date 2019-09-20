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В Киеве не исключили возобновления закупок российского газа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Украина рассмотрит возможность закупки определенного объема газа у России. Это могут быть покупки не только у «Газпрома», заявил министр энергетики и защиты окружающей среды страны Алексей Оржель.

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«Там есть и другие поставщики — другие компании, которые могут это совершать», — заявил Оржель на брифинге, который транслировал украинский портал «Ракурс».

Министр подчеркнул, что речь идет о покупке по рыночной цене. При этом сделка, по его словам, возможна только если из нее будут начисто исключены политическая составляющая и давление с российской стороны.

В случае незаключения договора Украина готова справляться своими силами, подчеркнул Оржель.

Ранее 20 сентября эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил, что у «Газпрома» есть план на случай приостановки транзита через Украину с 1 января. По его словам, в случае отсутствия транзита через Украину он будет доставать газ из подземных хранилищ и передавать их европейским потребителям.

19 сентября в Брюсселе завершился третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и Еврокомиссии по будущему транзита российского газа через украинскую территорию после 2019 года. Конкретных решений по итогам встречи принято не было.

Киев прекратил закупку газа у Москвы в ноябре 2015 года, начав поставки более дорогого топлива из Европы. В конце 2019 года заканчивается контракт на транзит российского газа через украинскую территорию в Европу, однако стороны до сих пор не подписали соглашения о его продлении.

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