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Эксперт оценил возможность пересмотра закона РФ ради поставок газа на Украину

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Аналитик по газу центра энергетики московской школы управления «Сколково» Сергей Капитонов усомнился, что Россия будет пересматривать экспортный закон ради поставок газа на Украину. Экспортировать природный газ из России по законодательству может только «Газпром».

Ранее 20 сентября министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что страна рассмотрит возможность закупки определенного объема газа у России. По его словам, это могут быть покупки не только у «Газпрома».

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«Если министр имеет в виду прямые поставки от альтернативного российского поставщика, как «Новатэк» или «Роснефть», то, согласно закону «Об экспорте газа», они не имеют права осуществлять поставки трубного газа на экспорт. Эти компании имеют право экспортировать газ только в форме СПГ», — сказал «Известиям» Капитонов.

По его словам, сегодня нет подвижек в дискуссии о либерализации единого экспортного канала, которым является «Газпром экспорт».

Директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов согласен, что экспортный закон в России пересматривать вряд ли будут.

При этом, если бы это случилось, у альтернативных «Газпрому» компаний хватило бы возможностей удовлетворить потребности Украины в газе, считает эксперт.

«Газпром» добывает 450 млрд кубометров ежегодно, это 12% мировой добычи. Для сравнения: «Роснефть» добывает 68 млрд кубов, планируя нарастить добычу до 100 млрд кубов в год. Получается, что удовлетворить потребность Украины в размере примерно 70 млрд кубов будет вполне реально», — заключил Абрамов.

19 сентября в Брюсселе завершился третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и Еврокомиссии по будущему транзита российского газа через украинскую территорию после 2019 года. Конкретных решений по итогам встречи принято не было.

Киев прекратил закупку газа у Москвы в ноябре 2015 года, начав поставки более дорогого топлива из Европы. В конце 2019 года заканчивается контракт на транзит российского газа через украинскую территорию в Европу, однако стороны до сих пор не подписали соглашения о его продлении.

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