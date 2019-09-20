Эксперт рассказал о действиях «Газпрома» на случай остановки транзита через Украину

«Газпром» имеет план на случай остановки транзита газа через Украину с 1 января 2020 года, рассказал «Известиям» эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа истекают в конце нынешнего года.

Накануне, 19 сентября, в Брюсселе завершился третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и Еврокомиссии по будущему транзита российского газа через украинскую территорию после 2019 года. Конкретных решений по итогам встречи не приняли.

«На случай, если не будет соглашения, «Газпром» активно закачивает все лето газ в подземные хранилища в Европе. У него там уже более 12 млрд кубов. Поэтому в случае отсутствия транзита через Украину он будет доставать газ из подземных хранилищ и передавать их европейским потребителям», — сказал Юшков.

Помимо этого российская компания задействует все свои обходные газопроводы. Плюс «Газпром», видимо, рассматривает вариант исполнения своего контракта за счет сжиженного природного газа (СПГ), добавил эксперт.

«У «Газпрома» есть контракт с «Ямалом СПГ» на 3 млн тонн СПГ в год, и он может направить эти объемы на европейский рынок в счет своих контрактов с европейцами. Либо пытаться купить СПГ на свободном рынке и отдать его своим потребителям», — отметил специалист.

По его прогнозу, у «Газпрома» предстоящей зимой есть все шансы выполнить контракты перед европейцами, даже без украинского транзита.

«В принципе, можно проскочить, при условии довольно теплой погоды, которая в последние годы была. Остается январь, февраль, март — только три месяца отопительного сезона. Дальше будет существенный спад потребления газа в Европе. Можно будет достраивать потоки и подойти к новому отопительному сезону с обходными газопроводами», — заключил Юшков.

Киев прекратил закупку газа у Москвы в ноябре 2015 года, начав поставки более дорогого топлива из Европы. В конце 2019 года заканчивается контракт на транзит российского газа через украинскую территорию в Европу, однако стороны до сих пор не подписали соглашения о его продлении.