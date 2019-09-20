Эксперты спрогнозировали итоги переговоров России и Украины по газу

В Брюсселе 19 сентября прошли переговоры по транзиту российского газа через Украину. Несмотря на то, что значительных прорывов не наблюдается, глава Минэнерго РФ Александр Новак отметил назвал встречу весьма конструктивной.

Эксперты, в свою очередь, считают, что благодаря новому руководству на Украине стороны смогут наконец договориться до истечения договора «Газпрома» и «Нафтогаза».

Однако на переговорах выяснилось, что Москва не хотела бы заключать долгосрочный договор на транзит, в то время как Киев настроен получить еще 10 лет начиная с 2020 года.

По мнению экспертов, такая российская позиция объясняется тем, что в скором времени появятся новые газопроводы, которые можно назвать альтернативой. К примеру это «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

По мнению специалистов, переговоры могут окончиться на одном принятом решении: либо Москва и Киев смогут договориться, либо будут закачаны все подземные хранилища газа в Европе.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Мы из газа: переговоры по украинскому транзиту перешли в активную фазу