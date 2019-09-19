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Украинский экономист оценил результаты переговоров по транзиту газа

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Украинский экономист Александр Дудчак прокомментировал прошедшие в Брюсселе консультации по транзиту газа по территории Украины. В интервью RT в четверг, 19 сентября, он отметил, что факт таких переговоров можно только приветствовать.

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По мнению эксперта, «можно было предположить заранее, что транзит через Украину не прекратится».

«Остается мало времени для того, чтобы уладить все нюансы, но еще можно успеть до окончания действующего договора. Поиск компромиссов идет, и обе стороны (Россия и Украина. — Ред.) стоят на верном пути», — сказал Дудчак.

Ранее 19 сентября завершились трехсторонние консультации по транзиту газа между Россией, Украиной и Еврокомиссией. Российская сторона предложила временно продлить существующий с Украиной контракт.

В то же время исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Украине следует продолжать подготовку к прекращению транзита российского газа с 1 января 2020 года.

Киев прекратил закупку газа у Москвы в ноябре 2015 года, начав поставки более дорогого топлива из Европы. В конце 2019 года заканчивается контракт на транзит российского газа через украинскую территорию в Европу, однако стороны до сих пор не подписали соглашения о его продлении. Москва предложила украинской стороне варианты, однако в «Нафтогазе» от них отказались.

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