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«Нафтогаз» посоветовал и дальше готовиться к прекращению транзита газа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Украине надо продолжить подготовку к прекращению транзита российского газа через Украину с 1 января. Об этом в четверг, 19 сентября, заявил исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко.

Он уточнил, что переговоры о заключении нового контакта не начались, а время истекает. «Поэтому, к сожалению, нам нужно продолжать готовиться к прекращению транзита с 1 января», — пояснил Витренко на своей странице в Facebook.

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По его мнению, Украина не должна позволить использовать консультации по газу как оправдание строительства «Северного потока — 2».

В Брюсселе в четверг состоялся очередной раунд консультаций между представителями Украины, России и Европейской комиссии об условиях использования украинской газотранспортной системы (ГТС) после завершения действующего контракта между украинским «Нафтогазом» и «Газпромом» 1 января 2020 года.

В ходе встречи глава Минэнерго России Александр Новак предложил сторонам временно продлить существующий с Украиной контракт на транзит газа. Министр энергетики Украины Алексей Оржель позитивно оценил переговоры по газу. «Но риск неподписания контракта о транзите остается», — заявил он.

Как отметил заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) по делам Энергосоюза Марош Шефчович, Еврокомиссия считает своим приоритетом достижение долгосрочной договоренности по транзиту российского газа в Евросоюз через Украину.

Киев прекратил закупку газа у Москвы в ноябре 2015 года, начав поставки более дорогого топлива из Европы. В конце 2019 года заканчивается контракт на транзит российского газа через украинскую территорию в Европу, однако стороны до сих пор не подписали соглашения о его продлении. Москва предложила украинской стороне варианты, однако в «Нафтогазе» от них отказались.

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