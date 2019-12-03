Порошенко назвал капитуляцией возможный возврат к прямым поставкам газа из РФ

У Украины нет причин возвращаться к прямым закупкам российского газа, такое решение станет капитуляцией страны. Такое мнение выразил бывший президент Украины Петр Порошенко 3 декабря.

По его словам, в Киеве довольны поставками газа из Европы и стране не требуется «ни куба» топлива из России.

«Вернуть это оружие в руки Путина (президента РФ Владимира Путина. — Ред.) — это и есть настоящая капитуляция», — приводит слова выступления Порошенко в Верховной раде «Интерфакс — Украина».

Действующий контракт на транзит газа из России в Европу через Украину заканчивается 31 декабря 2019 года.

На данный момент Москва и Киев проводят консультации о возможном заключении нового соглашения. Предыдущие переговоры состоялись 20 ноября и проходили по видеосвязи. 8 ноября состоялись трехсторонние консультации России, Украины и Евросоюза, которые продолжались почти пять часов. Договоренности стороны пока не достигли.

Президент Украины Владимир Зеленский допускал, что данный вопрос будет поднят в рамках встречи «нормандской четверки» в Париже 9 декабря. В то же время он поручил кабмину пересмотреть энергетическую стратегию страны до 2035 года, урегулировать вопрос определения объемов страхового запаса газа на 2020 год и проработать вопрос о диверсификации источников и маршрутов поставок газа, нефти, нефтепродуктов и антрацита.