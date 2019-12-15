Песков назвал условие транзита газа через Украину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что транзит газа через Украину возможен при экономической и коммерческой целесообразности для «Газпрома».

Он отметил, что данная тема поднималась на «нормандском саммите» в Париже 9 декабря.

«Были руководители соответствующих компаний. От нас был господин Миллер (глава «Газпрома» Алексей Миллер. — Ред.). Тема весьма детально, с цифрами обсуждалась. Мы не можем с вами сейчас обсуждать детали», — сказал он в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Песков подчеркнул, что трудности в переговорах существуют, и их предстоит преодолеть. В частности, некоторые решения Стокгольмского арбитражного суда остаются неприемлемыми для России. Однако, по словам Пескова, президент России Владимир Путин выразил готовность «транзитировать» газ через Украину.

«Но, конечно, это возможно только при условии сохранения условий экономической и коммерческой целесообразности для нашего поставщика, то есть «Газпрома», — сказал Песков.

13 декабря замглавы МИД РФ Александр Панкин рассказал, что до решения газового спора между Россией и Украиной осталось немного времени, но Москва сделает всё, чтобы Европа не осталась без газа. По его словам, для разрешения ситуации осталось немного времени.

10 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия и Украина по итогам встречи президентов двух стран не урегулировали вопросы, касающиеся транзита газа и снятия взаимных судебных претензий.