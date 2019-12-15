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Песков назвал политический авторитет Зеленского условием решения конфликта в Донбассе

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Фото: официальное интернет-представительство Президента Украины/president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский хочет решить конфликт на юго-востоке Украины, однако это требует доминирования на политической арене Украины, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале от 15 декабря.

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«Зеленский искренне хочет решить этот конфликт, но это требует силы воли, политического авторитета и доминирования на политической арене в Украине», — приводит его слова ТАСС.

11 декабря председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что у Зеленского отсутствует политическая воля для мирного разрешения конфликта в Донбассе. Политик раскритиковал президента, отметив, что на пресс-конференции по итогам «нормандского саммита» в Париже он говорил для радикалов, митинговавших у его офиса, а не для большинства украинцев.

Тогда же стало известно, что к следующему саммиту «нормандской четверки» Киев намерен подготовить изменения в Минских соглашениях.

Встреча «нормандской четверки» (Украина, Германия, Россия, Франция) прошла 9 декабря в Париже. Лидеры стран приняли итоговое коммюнике, в котором подтвердили безальтернативность и приверженность Минским соглашениям, намерение о закреплении в конституции Украины закона об особом статусе Донбасса, а также соглашение о разведении сил в трех пунктах на линии соприкосновения до марта и о прекращении огня до конца этого года.

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