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Киев решил изменить Минские соглашения

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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К следующей встрече в «нормандском» формате Украина подготовит поправки к Минским соглашениям, заявил в среду, 11 декабря, представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников.

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Саммит лидеров Германии, России, Франции и Украины намечен на март 2020 года.

«Мы точно напишем эти предложения, они даже были в инициативах президента готовы. <...> Те домашние задания, о которых договорились стороны, можно сделать до марта», — сказал Резников в эфире телеканала «Общественное ТВ».

Как отмечает ТАСС, украинский президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что имеет другое видение порядка выполнения пунктов минских договоренностей, в частности в вопросе контроля границы и проведения местных выборов в Донбассе.

Кроме того, 11 декабря стало известно, что Киев исказил перевод текста коммюнике по итогам саммита «нормандской четверки» в Париже.

Так, исправлению подверглась часть, в которой говорится о законе об особом статусе Донбасса.

Встреча лидеров «нормандской четверки» состоялась 9 декабря в Париже. По ее итогам были достигнуты договоренности о приверженности Минским соглашениям, их имплементации в законодательство Украины, отводе вооружений в трех пунктах на линии соприкосновения в Донбассе и об обмене удерживаемыми лицами между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса.

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