Прямой эфир
Сюжет:

Офис Зеленского исправил текст коммюнике «нормандского саммита»

0
Фото: REUTERS/Charles Platiau
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Офис президента Украины Владимира Зеленского исправил на своем сайте украинскую версию текста коммюнике по итогам саммита «нормандской четверки» в Париже с участием Германии, России, Украины и Франции.

Время убеждать: разведение сил и обмен пленными обсудят 18 декабря
Саммит в Париже разморозил переговорный процесс, считают в Госдуме и Верховной раде

Первая версия документа была опубликована в день встречи. В пункте втором, который касается мероприятия по имплементации политических положений Минских соглашений, упоминается закон об особом статусе Донбасса. В нем говорилось, что «стороны выражают заинтересованность в достижении договоренностей в рамках «нормандского формата» (Н4) и трехсторонней контактной группы относительно всех правовых аспектов закона об особом порядке местного самоуправления (особого статуса) отдельных районов Донецкой и Луганской областей».

В настоящее время в тексте коммюнике нет упоминания о законе. «Стороны выражают заинтересованность в достижении договоренностей… по всем правовым аспектам особого порядка местного самоуправления (особого статуса) отдельных районов Донецкой и Луганской областей», — говорится на сайте президента Украины.

Ранее в среду глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин обвинил Киев в искажении текста коммюнике и заявил, что Донецк не будет выполнять эти решения, пока в Киеве не исправят текст.

В этот же день пресс-служба украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» также заявила, что офис президента Украины исказил перевод коммюнике саммита. Отмечалось, что был сфальсифицирован перевод части документа, в которой говорится о законе об особом статусе Донбасса.

Результатом саммита в Париже стали договоренности об отводе вооружений в трех пунктах на линии соприкосновения в Донбассе, подтверждение безальтернативности Минских договоренностей, решение об обмене удерживаемыми лицами между Киевом и республиками Донбасса, а также закрепление в конституции Украины особого статуса региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Кремле оценили итоги саммита «нормандской четверки» в Париже
Украинская оппозиция назвала искаженным перевод коммюнике саммита в Париже

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019