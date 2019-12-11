Офис Зеленского исправил текст коммюнике «нормандского саммита»

Офис президента Украины Владимира Зеленского исправил на своем сайте украинскую версию текста коммюнике по итогам саммита «нормандской четверки» в Париже с участием Германии, России, Украины и Франции.

Первая версия документа была опубликована в день встречи. В пункте втором, который касается мероприятия по имплементации политических положений Минских соглашений, упоминается закон об особом статусе Донбасса. В нем говорилось, что «стороны выражают заинтересованность в достижении договоренностей в рамках «нормандского формата» (Н4) и трехсторонней контактной группы относительно всех правовых аспектов закона об особом порядке местного самоуправления (особого статуса) отдельных районов Донецкой и Луганской областей».

В настоящее время в тексте коммюнике нет упоминания о законе. «Стороны выражают заинтересованность в достижении договоренностей… по всем правовым аспектам особого порядка местного самоуправления (особого статуса) отдельных районов Донецкой и Луганской областей», — говорится на сайте президента Украины.

Ранее в среду глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин обвинил Киев в искажении текста коммюнике и заявил, что Донецк не будет выполнять эти решения, пока в Киеве не исправят текст.

В этот же день пресс-служба украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» также заявила, что офис президента Украины исказил перевод коммюнике саммита. Отмечалось, что был сфальсифицирован перевод части документа, в которой говорится о законе об особом статусе Донбасса.

Результатом саммита в Париже стали договоренности об отводе вооружений в трех пунктах на линии соприкосновения в Донбассе, подтверждение безальтернативности Минских договоренностей, решение об обмене удерживаемыми лицами между Киевом и республиками Донбасса, а также закрепление в конституции Украины особого статуса региона.