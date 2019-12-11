Украинская оппозиция назвала перевод коммюнике саммита в Париже искаженным

Офис президента Украины исказил перевод коммюнике нормандского саммита. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщила пресс-служба украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».

Отмечается, что был сфальсифицирован перевод части документа, в которой говорится о законе об особом статусе Донбасса.

Так, на русском языке этот пункт гласит: «Стороны выражают заинтересованность в согласовании в нормандском формате и Трехсторонней контактной группе всех правовых аспектов особого порядка местного самоуправления — особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей, как указано в Комплексе мер по выполнению Минских соглашений от 2015 года, — для обеспечения его действия на постоянной основе».

В партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» отмечают, что в переводе на украинский язык данный пункт трактуется в привязке к обсуждению украинского закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса.

«В оригинальном коммюнике нет ссылки именно на этот (украинский – Ред.) закон», — приводит ТАСС сообщение партии.

Оппозиционеры добавили, что согласно Минским соглашениям, особый статус Донбасса будет регулироваться законами об амнистии, проведении местных выборов и изменениями в конституции Украины.

Они также потребовали исправить текст перевода и наказать виновных.

9 декабря в Париже прошел саммит в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия, Франция). Его длительность составила более четырех часов с учетом личной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, продлившейся более часа.

Результатом саммита четверки стали договоренности об отводе вооружений в трех пунктах на линии соприкосновения в Донбассе, подтверждение безальтернативности минских договоренностей, решение об обмене удерживаемыми лицами между Киевом и республиками Донбасса, а также закрепление в конституции Украины особого статуса региона.