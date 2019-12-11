В Госдуме и раде рассказали о положительных итогах саммита в Париже

Саммит в Париже разморозил переговорный процесс. Об этом «Известиям» рассказали собеседники в Госдуме и Верховной раде.

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников особо отметил, что президент Украины Владимир Зеленский не пошел на поводу у радикалов, а в присутствии трех других лидеров поклялся выполнять Минские соглашения.

По мнению депутата рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ильи Кивы, саммит в Париже сдвинул дело с мертвой точки и положил начало диалогу Москвы и Киева.

Отмечается, что договоренности «нормандской четверки» о дальнейшем разведении сил и средств в Донбассе на трех новых участках, а также согласование обмена удерживаемыми лицами будут обсуждаться 18 декабря на заседании трехсторонней контактной группы в Минске.

«Главы государств «нормандского формата» сделали свое дело как контролирующий орган процесса, а все практические договоренности должны быть достигнуты в диалоге между республиками и Киевом», — заявил «Известиям» советник главы ЛНР, представитель республики в политической подгруппе Родион Мирошник.

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Время убеждать: разведение сил и обмен пленными обсудят 18 декабря