Глава ДНР обвинил Киев в искажении текста коммюнике саммита в Париже

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликован намеренно искаженный текст коммюнике саммита «нормандской четверки». Он обратил внимание на то, что в документе говорится о договоренности сторон обсуждать «все правовые аспекты закона об особом статусе» Донбасса.

«Они тем самым сужают понятие особого статуса до одного закона. А это должен быть целый комплекс законов и соглашений», — говорится в комментарии Пушилина, опубликованном на сайте «Донецкого агентства новостей» 11 декабря.

Он также отметил, что в республике возмущены актом «государственного вранья» со стороны Украины. По словам Пушилина ни обмен пленными, ни перемирие, ни другие решения «нормандской четверки» не могут реализоваться до тех пор, пока Киев официально не опубликует верный текст коммюнике без искажений и несогласованных вставок.

Ранее 10 пресс-служба украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» также заявила, что офис президента Украины исказил перевод коммюнике саммита. Отмечалось, что был сфальсифицирован перевод части документа, в которой говорится о законе об особом статусе Донбасса.

Встреча лидеров «нормандской четверки» — России, Украины, Германии и Франции — прошла 9 декабря в Париже. Саммит состоялся впервые за последние три года и длился более четырех часов с учетом личной встречи президентов России и Украины, которая заняла более часа.

Результатом саммита четверки стали договоренности об отводе вооружений в трех пунктах на линии соприкосновения в Донбассе, подтверждение безальтернативности минских договоренностей, решение об обмене удерживаемыми лицами между Киевом и республиками Донбасса, а также закрепление в конституции Украины особого статуса региона.